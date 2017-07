TURISMO: SICILIA NONA IN ITALIA PER PRESENZE, OLTRE 14,5 MLN E +7,5 IN CINQUE ANNI

21 luglio 2017- 11:54

Palermo, 21 lug. (AdnKronos) - Il turismo continua a essere un driver decisivo per il Paese. L’industria turistica italiana vale, infatti, oltre 70 miliardi di euro (il 4,2 per cento del Pil) che salgono a 172,8 miliardi di euro (il 10,3 per cento del Pil) se si aggiunge anche l’indotto. La Sicilia con oltre 14,5 milioni di presenze turistiche si piazza al nono posto fra le regioni italiane (ai primi posti si confermano il Veneto con 63,2 milioni, la Toscana con 44,3 milioni e la Lombardia con 37,8 milioni) con una crescita nel quinquennio 2010-2015 del 7,5 per cento (4,6 per cento il dato medio Italia). A confermare questi dati è il Rapporto sul turismo 2017, curato da UniCredit in collaborazione con Touring Club Italiano, nel quale vengono analizzati i dati più recenti e le tendenze del settore turistico sia nel mondo che nel Paese, con un’attenzione particolare alle diverse performance regionali.Per quando riguarda l’offerta ricettiva, nel 2015 la Sicilia si è attestata al nono posto in Italia per numero di esercizi turistici (5.875) e al dodicesimo per numero di letti totali (193.634). Nel quinquennio 2010-2015, inoltre, l’offerta ricettiva della Sicilia ha registrato una diminuzione di letti totali pari al 1,6 per cento (3,8 per cento il dato medio Italia). Guardando alla distribuzione dei posti letto regionali per tipologia di struttura ricettiva si scopre che nel periodo considerato il 61,8 per cento dei posti letto è stato offerto da alberghi, il 14,5 per cento da campeggi e villaggi turistici, il 8,4 per cento da alloggi in affitto, il 8,1 per cento da B&B, il 4,7 per cento da agriturismi, l’1,1 per cento da case per ferie.