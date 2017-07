TURISMO: SICILIA NONA IN ITALIA PER PRESENZE, OLTRE 14,5 MLN E +7,5 IN CINQUE ANNI (2)

21 luglio 2017- 11:54

(AdnKronos) - La distribuzione percentuale delle presenze turistiche nelle province siciliane assegna il podio a Messina con il 24,3 per cento del dato complessivo regionale, trainata dai flussi turistici legati a Taormina. A seguire Palermo (20,2 per cento), Trapani (14,9 per cento), Catania (13,6 per cento), Siracusa (9,7 per cento) e Agrigento (8,9 per cento).Nel Rapporto si evidenziano poi i principali mercati esteri di provenienza che per la Sicilia nel 2015 sono stati, nell’ordine, la Francia (20,8 per cento), la Germania (15,6 per cento) e il Regno Unito (9,3 per cento). Inoltre, il settore turistico siciliano ha una quota del 5,4 per cento sul valore aggiunto nazionale, dando lavoro a oltre 66.000 addetti (distribuiti fra alloggio e ristorazione) che costituiscono l’8,9 per cento del totale occupati in Italia.