TURISMO: SICILIA PUNTA SU QUELLO RELIGIOSO E BELLICO, MUSUMECI 'SETTORE PORTANTE PER ISOLA' (2)

12 febbraio 2018- 15:08

(AdnKronos) - Tre le idee in campo anche quella di realizzare "un marchio di qualità per le trattorie, le osterie, i ristoranti che si caratterizzano per la bontà della cucina e la creatività nel solco della tradizione, puntando a un'enogastronomia che privilegi la qualità" dice ancora Musumeci, ricordando che la Regione è in campo per incentivare i Comuni "affinché possano conquistare sempre più titoli". Per farlo il Governo regionale ha deciso di donare un milione di euro a quei Comuni che conquisteranno un titolo "o per la bellezza paesaggistica o per quella culturale o per qualunque altra caratteristica che possa esaltarne l'identità" spiega il presidente della Regione. "Agrigento è candidata a essere Capitale italiana della cultura 2020. Speriamo possa diventarlo perché ha tutte le carte in regola".