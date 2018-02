TURISMO: THE LAND OF VENICE, VENETO E VENEZIA INSCINDIBILE BINOMIO INTERA REGIONE

Venezia, 12 feb.(AdnKronos) - “E' il marchio della holding Veneto, cioè dell'insieme dei settori e delle eccellenze della nostra terra, dal turismo all'enogastronomia, dalla produzione artigianale a quella agricola, ma è anche, attraverso l'evocazione di Venezia, un efficace strumento di geolocalizzazione dell'intera regione e delle sue varie e diverse componenti dell'offerta, turistica e non”. Così il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha presentato oggi alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nel corso di una conferenza stampa moderata dal Direttore di RMC News Claudio Micalizio, alla quale sono intervenuti l’Assessore al Turismo della Regione Veneto, la Coordinatrice del Master in Turismo di Sda Bocconi Prof. Magda Antonioli, e il Presidente di H-Farm Riccardo Donadon, il nuovo marchio di promozione territoriale della Regione: l'impostazione grafica rimane la stessa, a cambiare è il motto, con “Veneto – The Land of Venice” che va a sostituire “tra la terra e il cielo”, .“Veneto è un riferimento geografico molto meno noto di Venezia – ha spiegato il governatore – e quindi è un'operazione quasi scontata quella di partire dalla città lagunare per favorire l'individuazione, la conoscenza e quindi anche la promozione dell'intera nostra ricchezza di proposte che va dal lago di Garda alle terme, dalle spiagge alle colline, dalle Dolomiti alle città d'arte. Se il nostro obiettivo è quello di diffondere l'immagine di un Veneto capace di offrire molteplici forme di ospitalità in tutto il mondo, diciamo che puntiamo con questo nuovo claim, più che a rassicurare i fedeli, a evangelizzare gli infedeli”.Il Governatore si è rivolto agli operatori, sottolineando che “la vera internazionalizzazione dei nostri territori la si deve a loro” ma che ora è indispensabile rilanciare questa azione, mettendo insieme risorse e idee degli imprenditori privati e degli operatori pubblici, facendo rete anche per rispondere alla crescente domanda di turismo emozionale, per accrescere la competitività del Veneto: “e non ci siamo limitati a fare cataloghi, abbiamo fatto leggi per consentire la realizzazione di nuove opportunità come il glamping, le case sugli alberi, ecc.”.