TURISMO: THE LAND OF VENICE, VENETO E VENEZIA INSCINDIBILE BINOMIO INTERA REGIONE (2)

12 febbraio 2018- 17:04

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Una delle sfide storiche di Venezia è quella di rapportarsi in una logica di reciproco vantaggio con il suo entroterra – ha affermato l'Assessore regionale al Turismo Federico Caner – e il nuovo motto è la perfetta sintesi di questo obiettivo: Venezia città esclusiva diventa simbolo di inclusione del Veneto, traino prezioso della promozione dei diversi segmenti che compongono il nostro multiforme settore turistico”. “Non dobbiamo avere alcuna remore, ad esempio, a definire le Dolomiti le montagne di Venezia – ha aggiunto l'Assessore –, non solo per un fattore di vicinanza geografica, ma anche perché esiste realmente la possibilità di integrare l'offerta della città con quella della montagna e degli altri segmenti turistici veneti, con l'obiettivo anche di allungare i periodi di permanenza dei nostri ospiti”.