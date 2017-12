TURISMO: TORNANO I TURISTI RUSSI A CORTINA +87% (2)

24 dicembre 2017- 14:32

(AdnKronos) - Il trend crescente, da Yandex, dell'interesse dei russi per Cortina d'Ampezzo: la crescita dal 2016 al 2017 e nel 2018. Prosegue Gargiullo: “Secondo dati Yandex – principale motore di ricerca russo – c'è un ulteriore aumento dei turisti russi verso l'Italia e in particolar modo verso Cortina d'Ampezzo. A fronte delle 1469 ricerche a inizio gennaio 2016 che interessavano Cortina, nel 2017 si è arrivati a 2748 nello stesso periodo, lasciando prevedere un ulteriore aumento di turismo russo d'elite proprio nei prossimi giorni e sempre più con l'avvicinarsi di fine e inizio anno 2018. Quindi Cortina segna un +87% di ricerche online su Yandex che prevedono un ricco periodo festivo con molti russi alto spendenti. Fra gli acquisti preferiti dai russi queste categorie: Moda&Abbigliamento, Gioielli&Orologi, ma anche hotel di lusso, SPA, outlet, immobili, turismo a 360 gradi che può comprendere escursioni esclusive e personalizzate e molto interesse anche per il gourmet e tour enogastronomici e tutto ciò che oggi comprendiamo nel cd Shopping Tourism.” Prosegue Gargiullo: "È fondamentale attrarre i turisti russi con attività di marketing digitale in lingua russa e con un sito internet ad hoc, con o social network locali come VK e con attività di search marketing su Yandex, il principale motore di ricerca russo. È importante cominciare ad portare i turisti russi verso la nostra attività oggi; che sia un hotel, un ristorante, uno store, una boutique, una località o anche un’azienda dove i russi amano acquistare in sede, vedendo la produzione. Un grande flusso di turismo dalla Russia comincia prima del nostro Natale e termina verso la seconda settimana di gennaio.Questo dipende dalla differenze di calendario fra il Natale cattolico e quello ortodosso. I russi amano tornare nel nostro Paese e da un recente rapporto di TripAdvisor sono i principali amanti della cucina italiana"