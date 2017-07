TURISMO: UVET RILEVA BLUE PANORAMA, OK DA COMMISSARIO

31 luglio 2017- 13:40

Milano, 31 lug. - (AdnKronos) - Il Commissario della compagnia aerea Blue Panorama, Giuseppe Leogrande, ha accolto la proposta di acquisizione della compagnia da parte del gruppo Uvet. Nella giornata del 26 luglio, infatti, l'offerta è stata presentata al Comitato di Sorveglianza ed è tuttora al vaglio del Ministero. In fase iniziale la gara Blue Panorama ha raccolto una partecipazione di più concorrenti. L’offerta vincolante del gruppo Uvet è risultata in linea con il bando d’asta ed è possibile che il closing dell’operazione possa avvenire già in autunno.“Avevo già anticipato che il 2017 sarebbe stato un anno di svolta per il Gruppo -dichiara Luca Patanè- e ciò è avvenuto con l’acquisizione del Tour Operator Settemari, e trova conferma, oggi, con la presentazione di questa offerta che ha in sé tutti i requisiti per concludersi favorevolmente. L’obiettivo di Uvet è di arrivare a un pieno controllo della filiera turistica, disponendo di tutta la gamma di servizi per i propri clienti, dal viaggio fino alla struttura ricettiva, integrando il più possibile tutte le componenti ad essa correlate. Dopo una crescita importante nell’area del business travel e della mobility, accelerata in particolar modo nel 2016, i nostri nuovi obiettivi sono le altre aree. Per crescere dobbiamo infatti espanderci in tutti quegli ambiti di mercato dove non siamo ancora presenti. La nostra idea è di fare di Blue Panorama una compagnia integrata in grado di beneficiare di tutte le sinergie all’interno del Gruppo.”