TURISMO: VENETO, RIPARTE IL TRENO BUS DELLE DOLOMITI

18 maggio 2017- 15:16

Venezia, 18 mag. (AdnKronos) - Continua la collaborazione tra Trenitalia e DolomitiBus, grazie al supporto di Regione Veneto, nello svolgimento del servizio Treno Bus delle Dolomiti, quest’anno con tante novità.Il Treno Bus delle Dolomiti è il servizio intermodale che permette a tutti i cicloturisti e gli amanti del trekking di percorrere le piste ciclabili dell’anello dolomitico racchiuso tra Calalzo, Cortina, Misurina ed Auronzo, meta ambita da tutti gli amanti delle due ruote, mountain byke ma anche normali bici da città, nonché, per gli amanti del trekking, di raggiungere i punti di partenza di indimenticabili passeggiate di tutte le difficoltà. E’ un’occasione imperdibile per visitare tutte le numerose attrazioni turistiche sul territorio bellunese, patrimonio dell’UNESCO, che l’omonima fondazione quest’anno patrocina anche il servizio Treno Bus.Questa estate tutti i treni provenienti da Conegliano e da Belluno saranno attrezzati con 7 posti per le biciclette e tutti i giorni da Calalzo partiranno due servizi bus attrezzati per il trasporto bici per l’anello dolomitico: una corsa lo percorrerà in senso orario e l’altra in senso antiorario. I treni da Venezia, Vicenza e Padova il sabato e festivi troveranno in coincidenza altri due servizi bus attrezzati per il trasporto biciclette. Tutti i giorni estivi ci sarà quindi la possibilità di visitare le nostre bellezze montane in modo sostenibile, anche pianificando vacanze della durata di più giorni.