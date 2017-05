TURISMO: VENETO, RIPARTE IL TRENO BUS DELLE DOLOMITI (2)

18 maggio 2017- 15:16

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il bus, con carrellone per il trasporto bici, percorre, come detto, tutti i giorni l’anello da Calalzo passando per San Vito di Cadore, Cortina, Cimabanche, Carbonin, Misurina, Palus S. Marco, Auronzo e rientro a Calalzo. Nei fine settimana circoleranno due corse in senso orario e due corse in senso antiorario e una corsa per ciascun senso dal lunedì al venerdì.Il bus, quest’anno anche attrezzato con wifii a bordo, è in coincidenza a Misurina con la navetta per Tre Cime e a Cortina con il bus per Dobbiaco. L’iniziativa durerà tutta l’estate dall'11/6/17 al 10/9/17 - dal lunedì alla domenica e non più come lo scorso anno solo nei fine settimana.Per chi non ha una bici è possibile affittarla in diversi punti di noleggio lungo l’anello, anche con scontistica, dedicati ai possessori di carta Unica Veneto e/o dell’apposito titolo di viaggio Trenobus delle Dolomiti.