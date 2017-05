TURISMO: VENETO, RIPARTE IL TRENO BUS DELLE DOLOMITI (3)

18 maggio 2017- 15:16

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per chi arriva in treno sarà possibile accedere al servizio bus dell’anello dolomitico esibendo semplicemente il biglietto ferroviario, altrimenti il turista potrà acquistare un biglietto giornaliero di Dolomiti Bus SpA hop on hop off, ovvero con possibilità di salita e discesa lungo l’intero percorso nell’ arco della giornata.Nei prossimi giorni partirà un’importante campagna di comunicazione per illustrare a cittadini e turisti le novità e le opportunità offerte dal servizio Treno Bus delle Dolomiti. Verrà distribuita una brochure multilingua con informazioni sugli orari di treni e bus, sui percorsi ciclabili e di trekking, sui principali rifugi della zona, sulle attrazioni del territorio. Verrà attivata la nuova App Dolomiti Bus con una sezione dedicata a Treno Bus delle Dolomiti, con mappe interattive e possibilità di acquisto dei titoli di viaggio. E tanto altro.Il giorno 2 giugno 2017 si terrà il viaggio inaugurale del Treno Bus delle Dolomiti della stagione 2017 con partenza da Venezia ed arrivo a Calalzo dove, con autobus attrezzati con carrello portabici, si raggiungerà San Vito di Cadore dove si terrà alle ore 12,00 la cerimonia inaugurale, alla presenza dell’Assessore Regionale ai Trasporti Elisa De Berti, al Direttore di Trenitalia, al Presidente ed Amministratore Delegato di Dolomiti Bus SpA ed alle Autorità Locali.