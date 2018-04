27 aprile 2018- 13:43 Turismo: Venezia, a Jesolo ponte del Primo maggio verso il sold out

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - Ponte del Primo Maggio, si va verso il tutto esaurito. Sono particolarmente positive le indicazioni che arrivano dalla rilevazione H-Beanchmark, relative al primo vero “ponte” dell’estate, ovvero quello del Primo Maggio, festività che porterà a Jesolo molti turisti, italiani quanto stranieri (soprattutto di lingua tedesca). “H-Benchmark” è un sistema che permette di avere, praticamente in tempo reale, i dati dell’occupazione delle strutture ricettive alberghiere. Per quanto riguarda questo lungo “ponte”, dunque, saranno quasi 200 gli hotel aperti, pronti ad accogliere i tanti turisti previsti. Le previsioni danno, ad oggi, oltre l’80% dell’occupazione negli alberghi (associati Aja), destinata ad aumentare, con situazioni di over booking. Per quanto riguarda la nazionalità: ci dovrebbe essere una equa spartizione tra i turisti italiani e quelli stranieri (in particolare di lingua tedesca). Guardando più in là, buone indicazioni stanno arrivando dal ponte del 2 giugno, ma anche dalle festività tipicamente tedesche. “Tutti dati che portano a considerare quella che sta iniziando, come una stagione molto positiva, almeno alla pari di quella vissuta nel 2017, che ha dato grandi numeri, direi straordinari fino almeno a settembre, quando poi una perturbazione ha modificato il trend positivo - ha commentato il presidente di Aja, Alberto Maschio - Al momento stiamo ricevendo da H-Benchmark anche l’occupazione per tutta l’estate e a luglio abbiamo già raggiunto la percentuale di prenotazioni del 58%, cosa che sta a indicare una previsione di stagione con numeri molto buoni. Dati che confermano il forte grado di attrazione di Jesolo: un riconoscimento ai servizi che offriamo grazie alla professionalità dei nostri operatori, a cominciare da quelli del ricettivo alberghiero, a cui vanno i miei ringraziamenti per quanto stanno facendo, oltre all’augurio di un’ottima stagione".