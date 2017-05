TURISMO: VIAGGIATORI PROMUOVONO PALERMO, 9 SU 10 CONSIGLIANO CITTà

10 maggio 2017- 18:54

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - I turisti promuovono Palermo. Convincono le attrazioni culturali e il buon rapporto qualità/prezzo e viene giudicata positivamente la professionalità degli operatori turistici. Ecco perché il 51,6 per cento dichiara di volere ritornare in vacanza (74 per cento degli italiani e 47 per cento degli stranieri). Ma soprattutto 9 turisti su 10 consiglierebbero agli amici di visitare Palermo. Sono alcuni dei dati contenuti nel Report turismo 2016, stilato dagli studenti dell’Istituto superiore Francesco Ferrara sulla base di 2.900 interviste somministrate lo scorso anno in italiano e tre lingue straniere e presentato nel corso di Travelexpo alla presenza dell’assessore comunale alle Attività produttive, Giovanna Marano, del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e del presidente della Gesap, Fabio Giambrone. L’obiettivo del Report, commissionato dall’Ente bilaterale regionale turismo Sicilia e dalla Città metropolitana di Palermo, è fornire un quadro conoscitivo del turismo incoming nella città e definire l’identikit del turista che sceglie Palermo come meta della vacanza. Il campione oggetto dell’indagine risulta composto al 61 per cento da europei, al 17 per cento da italiani e al 21 per cento da turisti provenienti da Paesi extra-Ue. Dall’indagine si conferma la diffusione ormai consolidata dell’abitudine della vacanza fai-da-te (70 per cento degli italiani e 66 per cento degli stranieri), ma resiste uno zoccolo duro che continua ad affidarsi alla professionalità delle agenzie di viaggio (23 per cento italiani e 24 per cento stranieri). Una quota di mercato resta appannaggio dei viaggi organizzati scelti dal 7 per cento degli italiani e dal 10 per cento degli stranieri.