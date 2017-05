TURISMO: VIAGGIATORI PROMUOVONO PALERMO, 9 SU 10 CONSIGLIANO CITTà (2)

10 maggio 2017- 18:54

(AdnKronos) - Oltre il 50 per cento dei turisti, sia italiani che stranieri, non spende più 60 euro al giorno mentre solo il 10 per cento degli italiani e il 15 per cento degli stranieri arriva a spendere oltre 90 euro nel corso della sua vacanza a Palermo. Parlando delle motivazioni alla base della scelta della città di Palermo come meta del proprio soggiorno, il 30 per cento degli italiani indica di aver scelto il capoluogo per le sue attrattive artistiche e culturali, percentuale che sale al 40 per cento per gli stranieri.Le motivazioni gastronomiche sono simili per entrambe le categorie (15 per cento circa) mentre una differenza rilevante riguarda il consiglio degli amici che è decisivo per il 20 per cento degli italiani ma solo per il 10 per cento degli stranieri. Promossa la professionalità degli operatori turistici: quasi il 35 per cento del campione (sia italiani che stranieri) la giudica 'buona' e solo il 2 per cento 'scarsa'. Anche le attrattive cittadine conquistano dei giudizi lusinghieri: sono ottime per il 42 per cento degli italiani e per il 30 per cento degli stranieri.