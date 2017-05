TURISMO: VIAGGIO IN BORGHI ITALIANI, IL 24 GIORNATA DEDICATA AI GIOIELLI DEL VENETO (2)

22 maggio 2017- 17:55

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Si tratta di una vetrina prestigiosa – sottolinea l’assessore regionale – che ci offre l’opportunità di presentare uno dei tanti segmenti della nostra vasta offerta turistica. Il Veneto è la prima regione turistica d’Italia non solo per i numeri, ma anche per le sue innumerevoli attrattive, da quelle celebrate a livello internazionale, a quelle che mantengono una preziosa discrezione nonostante la loro bellezza e ricchezza culturale, artistica, delle tradizioni e dell’artigianato. Il nostro obiettivo è far sì che dal turismo, dall’escursionismo, dalle visite e dai soggiorni derivino le risorse per conservare e mantenere questo patrimonio, il più delle volte delicato, purché non si snaturi l’identità e l’originalità di questi luoghi”. In particolare, mercoledì è prevista l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburi di Montagnana, le dimostrazioni dei mestieri antichi di Marostica (lavorazione della paglia), di Mel (merletto) e di Soave, le sfilate del gruppo folkloristico di Sappada e dei personaggi viventi degli Scacchi di Marostica.