TURISMO: ZAIA, IN MOSTRA A ROMA I BORGHI VENETI, IL MEGLIO DI NOI

4 maggio 2017- 17:57

Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - “Ai Confini della Meraviglia è il titolo giusto per descrivere il fascino dei tantissimi borghi del nostro Veneto, in questo caso rappresentati da 17 di loro. Il meglio di noi. Meraviglie di cui andare orgogliosi, da far conoscere in Italia e nel mondo, da offrire ai turisti dal palato fine, da difendere e valorizzare anche nell’interesse dei loro abitanti”. Con queste parole, il Presidente della Regione Luca Zaia “accompagna i 17 borghi veneti, Arquà Petrarca e Montagnana (Pd); Asolo, Cison di Valmarino, Portobuffolè e Follina (Tv); Malcesine, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio-Borghetto, San Giorgio di Valpolicella e Soave (Vr); Sottoguda-Rocca Pietore, Mel e Sappada (Bl); Marostica (Vi), Caorle e Chioggia (Ve), che dal 6 maggio al 9 giugno prossimi saranno tra i protagonisti della mostra organizzata alle Terme di Diocleziano a Roma per promuovere un affascinante viaggio alla scoperta di oltre mille borghi d’Italia.“In questo caso – aggiunge il Governatore – è bello immaginare il nostro Veneto come un grande insieme di piccoli borghi, con una grande storia e piccoli locali dove mangiare e bere bene; con un grande pregio architettonico e piccoli gioielli tutti da vedere, conoscere, fotografare; con grandi ambiti territoriali, siano essi mare, montagna, colline, pianura, dove fermarsi per ritrovare il gusto della natura”.