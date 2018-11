22 novembre 2018- 17:02 Turkish Airlines: è main sponsor Shopping Tourism Forum

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - Turkish Airlines sarà sponsor principale dello Shopping Tourism Forum, l’evento organizzato da Risposte Turismo la cui seconda edizione si terrà a Firenze il 23 novembre. Il Forum, nato per promuovere il turismo dello shopping in Italia, è un importante punto di incontro tra enti di promozione turistica, tour operator, outlet village e professionisti, che potranno discutere delle tematiche del settore durante dibattiti, presentazioni, workshop e tavole rotonde, per promuovere e alimentare un settore in forte sviluppo. In particolare, Turkish Airlines ospiterà all’interno del Forum una importante delegazione dalla Cina composta da sei tour operator e quattro giornalisti di testate cinesi di rilievo. Gli ospiti prenderanno parte, nel pomeriggio, alla tavola rotonda «Conoscere, attrarre e servire gli shopping tourist cinesi», in programma alle ore 15:15, e forniranno importanti elementi per consolidare nel prossimo futuro il forte legame che si è venuto a creare, soprattutto dal punto di vista turistico, tra Italia e Cina.Turkish Airlines promuoverà a seguire con gli ospiti cinesi un workshop B2B dalle ore 16.15 alle ore 18.00, dove professionisti del settore turistico incontreranno one-to-one i tour operator alla ricerca di nuove opportunità di business e possibili future collaborazioni. Sedat Orman, General Manager di Turkish Airlines a Venezia ha dichiarato: “Siamo lieti di prendere parte come sponsor principale allo Shopping Tourism Forum, uno dei principali eventi del settore.