20 novembre 2018- 19:57 Tutti pazzi per i siti di 'Food'

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - Il cibo è al centro della nostra vita. Per il Belpaese, ma un po' per tutti. Tra le nazioni dell'Eu5, ovvero Regno Unito, Germania Francia, Spagna e Italia, 130 milioni di persone hanno visitato un sito sul Food nel mese di settembre, pari al 57% della total digital population. L'81% degli stessi ha visitato un sito di Food lifestyle che fornisce recensioni su ristoranti, ricette, consigli di cucina e piani alimentari. Il 55% ha visitato un sito di Food Retail su cui si possono acquistare e farsi recapitare cibi e bevande. E' quanto emerge dal report 'Il Settore del Food in Italia' 2018 di Comscore, che esamina i trend online e i pattern comportamentali che influenzano il settore del Food utilizzando dati multi-platform ."Il cibo è al centro della vita delle persone, e il retail è solo una piccola parte del tutto. D’altra parte, i siti di Food Lifestyle che forniscono informazioni e guide per i consumatori, costituiscono un punto fondamentale dell’esperienza culinaria digitale del consumatore" afferma Guido Fambach, senior vice president, EMEA per Comscore. "Questo report mette a paragone i profili delle audience e i comportamenti di diverse categorie del Food, fornendo, di conseguenza, important spunti ai professionisti del settore del Food su come raggiungere i consumatori".Questi i dati principali emersi dal report: le preferenze di contenuto degli utenti dei siti di Food Lifestyle sono diverse da quelle dei siti di Food Retail. Ad esempio, l’audience di Food Lifestyle ha una più alta concentrazione su siti di e- cards e cosmetici, mentre l’audience di Food Retail ha una più alta concentrazione su altri retailers generalisti.Più della metà dell’intera Food audience tende a essere donna, over 35. Si nota che mentre ci sono delle differenze tra le nazioni, le differenze tendono a essere più pronunciate all’interno delle nazioni tra le audience di Food Lifetyle e Food Retail. Si può scaricare una copia del Report 'Il Settore del Food in Europa' 2018 sul sito www.comscore.com/ita/il- settore-del-food-in-italia.