TV: ACCORSI E LEONE BRINDANO A 1993, NUOVA SERIE AL VIA SU SKY

11 maggio 2017- 15:08

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Stefano Accorsi, Miriam Leone e i protagonisti di 1992 tornano su Sky con la nuova stagione della serie che racconta la storia e la politica che hanno cambiato l'Italia. Da martedì 16 maggio, in prima serata su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, otto episodi racconteranno il caos del passaggio tra prima e seconda Repubblica attraverso le vicende di Leo, Veronica, Pietro, Luca e Bibi: uomini e donne mossi da ambizione, rivincita e vendetta le cui storie si incrociano con quelle di personaggi reali che in molti casi, ancora oggi, popolano le pagine dei giornali. "L'idea originale di questo progetto - spiega Lorenzo Mieli, ceo di Wildside - era di raccontare personaggi che sono sempre stati guardati attraverso lenti deformanti e mai per quello che sono stati: Bossi e Berlusconi, così come gli uomini della procura di Milano. Vincitori e creatori di un periodo lunghissimo, che abbiamo cercato di raccontare da un punto di vista più vicino, dal di dentro".La nuova stagione della serie tv riparte dal 30 aprile 1993, con la celebre scena all’Hotel Raphael di Roma, dove la folla scaglia le monetine contro Bettino Craxi. Il vecchio potere è caduto, ma prima che se ne instauri uno nuovo bisogna correre a occupare i posti che si sono liberati. E alla fine ci saranno vincitori e vinti: "La cifra e l'innovazione di 1992 - spiega Andrea Scrosati, executive vice president programming di Sky - era la scelta di far interagire i personaggi di fantasia della serie con persone reali che hanno segnato la storia del nostro Paese".Un "azzardo, che ha reso questa operazione particolarmente intrigante per il pubblico, ma a volte anche spiazzante".