TV: ACCORSI E LEONE BRINDANO A 1993, NUOVA SERIE AL VIA SU SKY (2)

11 maggio 2017- 15:08

(Adnkronos) - In questa nuova stagione, aggiunge Scrosati, "questo aspetto è ormai consolidato e ci permette di seguire le storie dei protagonisti lasciandoci andare e vivendole sino in fondo; personalmente credo che questa consapevolezza dia una forza e credibilità ulteriore a questo progetto, rendendo 1993 ancora più intrigante di 1992".Accanto a Stefano Accorsi e Miriam Leone, nella serie tornano Guido Caprino, Domenico Diele, Tea Falco e Antonio Gerardi. Diverse anche le new entry che, assicura il regista Giuseppe Gagliardi, daranno un respiro più ampio alla storia. Tra questi anche Laura Chiatti, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Roberto Herlitzka e "un inedito" Vinicio Marchioni che interpreta "un sorprendente Massimo D'Alema in chiave pop". A completare il progetto, un intenso lavoro di ricerca e di ricostruzione con documenti e contributi originali, costumi che accentuano il sapore noir della serie e scenografie allestite in 200 diverse location, tra Roma e Milano. Le musiche sono di Davide 'Boosta' Dileo, tastierista e fondatore dei Subsonica.