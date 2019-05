24 maggio 2019- 17:04 **Tv: Agcom multa Sky per 2,4 mln per variazioni pacchetto calcio**

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - Dall'Agcom arriva una multa da 2,4 milioni di euro a Sky per non aver concesso il diritto di recesso senza costi a quei clienti che avevano sottoscritto un contratto di abbonamento includente il pacchetto Sky Calcio ancora in corso al momento dell’assegnazione a Sky dei diritti sulle stagioni 2018-2021 del Campionato di Serie A. E' quanto si legge in una delibera dell'Autorità.