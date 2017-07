TV: CAIRO, GILETTI? GRANDE STIMA PER LUI, MA NESSUN CONTATTO

12 luglio 2017- 16:10

Milano, 12 lug. (AdnKronos) - "Massimo Giletti? Lo stimo molto, è molto bravo e fa una tv dove coniuga benissimo l'alto e, quando è necessario, il basso. E' un grandissimo professionista e ha fatto risultato notevolissimi, ma con lui non c'è stato alcun contatto". A parlare è il presidente di Cairo Communication Urbano Cairo, durante la presentazione dei palinsesti 2017/2018 di La7,a Milano.A chi gli chiedeva se si trattasse, dunque, di una chiusura definitiva, Cairo ha risposto: "Io non ho parlato di chiusure; ribadisco, è un ottimo conduttore e un bravissimo professionista. Semplicemente, non abbiamo avuto contatti con lui".