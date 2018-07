12 luglio 2018- 15:51 Tv: Cairo, stagione La7 strepitosa, confermiamo squadra (3)

(AdnKronos) - Per ora, dunque, la programmazione vede confermato il 'Tgla7' di Enrico Mentana con gli approfondimenti di 'Bersaglio Mobile' e le maratone che durante la stagione hanno raccolto una media del 5,5% di share, migliorando fino al 6,24% nel primo semestre del 2018 (+65% rispetto alla stagione precedente), con il record della #maratonamentana nella notte dell'election day (14,3%). Lilli Gruber torna con 'Otto e Mezzo', mentre la mattina confermati gli appuntamenti giornalieri di Omnibus con Alessandra Sardoni e Gaia Tornora; 'Coffee Break' con Andrea Pancani e 'L'Aria che Tira' di Myrta Merlino. Confermata anche la quarta stagione di 'Tagadà' di Tiziana Panella. In prime time confermati; 'diMartedì' di Giovanni Floris; 'Atlantide' di Andrea Purgatori (mercoledì), 'Piazzapulita' di Corradio Formigli (giovedì); 'Propaganda Live' di Diego Bianchi (venerdì), con tutta la squadra, Makkox compreso".Seconda stagione per 'Non è l'Arena', la domenica di Massimo Giletti, mentre al lunedì tornano le puntate di 'Grey's Anatomy'. Poi gli eventi dedicati allo sport e al costume come, a dicembre, i 'Gazzetta Sports Awards'.