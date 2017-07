TV: CINEMA D'AUTORE CON MORETTI E SATIRA CON ZORO E GUZZANTI IN NUOVA STAGIONE LA7 (2)

12 luglio 2017- 15:31

(AdnKronos) - Ampio, come sempre, lo spazio dedicato all'informazione che, oltre alle edizioni del tg La7 di Enrico Mentana, vede confermati gli approfondimenti di Bersaglio Mobile e le immancabili #maratonementana sui principali avvenimenti nazionali e internazionali. In access prime time torna Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber che "ha ottenuto risultati strepitosi, con una crescita del 12% rispetto allo scorso anno e un sabato che ha realizzato un risultato straordinario, aumentato del 27%". Lo spazio, "diventato ormai un appuntamento di riferimento per i protagonisti della politica", sarà preceduto da Skroll, una striscia quotidiana ideata da Makkox che racconterà i principali fatti della giornata in modo alternativo e scanzonato, attraverso le immagini e i filmati ripresi dalla rete dei social network. A seguire la trasmissione, invece, saranno le cartoline di Corrado Guzzanti: cinque minuti di "satira di grandissima qualità", in onda da novembre a giugno. Una "ritorno straordinario, oltre che una novità assoluta, alla quale - tiene a sottolineare Cairo - ha lavorato in maniera determinante Andrea Salerno". Tra le novità della nuova stagione di La7 anche l'arrivo di Diego Bianchi-Zoro che insieme al suo storico gruppo di lavoro sarà protagonista di un nuovo progetto televisivo "a cavallo tra informazione e satira", per continuare ad informare e divertire in maniera del tutto originale. Per lui è pronta una prima serata.(segue)