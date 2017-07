TV: CINEMA D'AUTORE CON MORETTI E SATIRA CON ZORO E GUZZANTI IN NUOVA STAGIONE LA7 (3)

12 luglio 2017- 15:38

(AdnKronos) - In prime time si riaccendono Piazza Pulita, condotto da Corrado Formigli e Di Martedi, con Giovanni Floris. Per quest'ultimo, inoltre, potrebbe arrivare una nuova copertina firmata da Luca e Paolo, anche se il presidente usa cautela, precisando che sebbene "ci stiamo ragionando, ad oggi non lo posso ancora confermare". Tornano poi Giovanni Minoli con il suo Faccia a Faccia della domenica e Atlantide, storica testata della rete che proporrà una serie di documentari inediti scelti da Andrea Purgatori.Appuntamenti fissi continueranno ad essere i contenitori del mattino, da Omnibus con Alessandra Sardone e Gaia Tortora, a Coffee Break con Andrea Pancani, all'Aria che tira condotto da Myrta Merlino; nel pomeriggio è confermata Tiziana Panella, alla guida della terza stagione di Tagadà. Completano il team dell'informazione, Luca Telese, David Parenzo e Gianluigi Paragone per i quali sono allo studio nuovi programmi.Gli schermi di La7 torneranno ad ospitare Simone Rugiati, con il suo Cuochi e fiamme; non mancheranno i protagonisti di Grey's Anatomy e dell'Ispettore Barnaby, affiancati dall'arrivo di una tra le più amate serie cult del piccolo schermo: Startrek. "Last but not least - conclude Cairo - cinema d'autore con Nanni Moretti in una insolita veste di presentatore". Una rassegna di otto tra i film più rappresentativi della sua opera, introdotti in esclusiva dallo stesso regista. Da Ecce Bombo a La stanza del figlio, da Palombella Rossa a Il Caimano, verranno proposte anche due pellicole dove Moretti è interprete protagonista: La seconda volta di Mimmo Calopresti e Il Portaborse di Daniele Luchetti.