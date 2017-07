TV: CRESCONO ASCOLTI TV2000, IN PRIMAVERA +12,3% NEL TOTALE GIORNATA (2)

13 luglio 2017- 17:19

(AdnKronos) - Tra le novità la presenza dell’emittente su News Republic, l'app di notizie aggregate e personalizzate, scaricata da milioni di persone, che si aggiunge ad un altro strumento della content curation pubblicato su Paper.li: 'Tv2000 Daily’, il quotidiano online che ogni sera aggrega i contenuti di giornata. Sempre sul fronte dei contenuti aggregati, prosegue con successo l’esperienza di web storytelling del sito Tv2000 WebDoc. Facili e intuitive le nuove app di Tv2000 e inBlu Radio, entrambe scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store. Sono, infine, circa 40 mila gli utenti registrati alla newsletter."Rete Blu - spiega il direttore generale di Tv2000 e InBlu Radio, Lorenzo Serra - continua il suo processo di crescita attraverso investimenti ed efficientamenti su tutte le piattaforme proprietarie, televisive (Tv2000) radiofoniche (InBlu Radio) e via web". La pubblicità, che "per noi è la benzina per il rinnovo del nostro palinsesto, sta crescendo: stimiamo un +15% rispetto al 2016. Disponiamo di un affollamento pubblicitario televisivo basso (7,5%) che facilita l’attenzione verso le proposte commerciali presenti; nel nostro palinsesto pubblicitario si trovano i marchi prestigiosi presenti sulle tv ammiraglie, segno di un riconoscimento di qualità della nostra emittente che si tramuta in una continua crescita del fatturato pubblicitario". Serra avverte inoltre che "è in corso una continua trasformazione tecnologica ed organizzativa che riguarda l’aggiornamento dei sistemi editoriali, il cambiamento dell’intero processo produttivo verso l’Hd". Tv2000 "da poche settimane utilizza la piattaforma di diffusione digitale di Persidera attraverso una collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano (CTV)"; ciò "consente di avvalerci di un maggior numero di ripetitori, una migliore copertura del territorio e un più ampio sistema di controllo".