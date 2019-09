10 settembre 2019- 14:51 Tv: debutta nuova giuria 'X Factor', tanti cantautori tra i concorrenti (2)

(AdnKronos) - Dopo la fase iniziale dei casting - che ha chiamato a raccolta circa 40.000 persone, provenienti dall'Italia e dall'estero e che sarà sintetizzato in 3 puntate di audizioni - ci saranno due puntate di Bootcamp, una puntata di Home Visit e infine, dal 24 ottobre, i Live. Tra le novità, la possibilità per chi ottiene quattro 'sì' di andare direttamente ai Bootcamp senza dover affrontare l'ostacolo di una nuova selezione. Quest'anno inoltre aumenta la presenza dei cantautori: "Sono contento della presenza di tutti questi autori. Me ne aspettavo molti di meno e invece ho trovato tante persone con almeno due o tre brani scritti da loro da presentare", ha commentato Samuel dei Subsonica.