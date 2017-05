TV: DOMENICA LERNER TORNA SU RAI3 CON 'OPERAI', INCHIESTA SUL LAVORO

3 maggio 2017- 14:35

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Un'inchiesta sul lavoro operaio oggi, fra globalizzazione e sviluppo della robotica, flessibilità e lavori al limite della servitù. Da domenica prossima, 7 maggio, Gad Lerner torna su Rai3 alle 22.50 con 'Operai', un'inchiesta-racconto in sei puntate per fare luce sulla nuova questione sociale e raccontare com'è cambiato e cosa è diventato il lavoro. A trent'anni dal suo primo libro sul lavoro operaio il giornalista porta in televisione "la nuova questione sociale che il nostro Paese sta vivendo, senza nessuna ideologia".In conferenza stampa per presentare il programma, di Lerner e Laura Gnocchi con Francesca Filiasi e Liviana Traversi, il giornalista spiega che "le sei puntate non sono un piagnisteo, ma un orgoglio grandissimo" e nel racconto si sottolinea che "operai non è sinonimo di sfigati. La trasmissione risulterà allegra e non triste. In ogni famiglia ho trovato allegria, professionalità e dignità". Un viaggio fra catene di montaggio e centri logistici, sul posto di lavoro, in fabbrica e nelle case delle famiglie operaie, incontrando vecchi e nuovi operai non solo in tutta Italia, ma anche nel Regno Unito, in Polonia e in Albania. E oltre agli operai i rider delle consegne a domicilio, gli autisti di Uber e gli operatori dei call center.Un viaggio anche nelle idee della classe operaia, che "ha divorziato dalla politica e ora è moderata, a volte conservatrice, altre nazionalista", racconta Lerner. Il programma, spiega Daria Bignardi, direttrice di Rai3, "è il grande ritorno di Gad Lerner dopo il successo di 'Islam, Italia', un programma molto attuale e un'inchiesta necessaria per raccontare il mondo del lavoro, fra nuovi operai e nuovi padroni".