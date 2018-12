10 dicembre 2018- 17:08 Tv: giovedì a Firenze presentazione documentario Renzi

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Giovedì 13 dicembre a Firenze si terrà la presentazione del documentario 'Firenze secondo me', condotto da Matteo Renzi. L'appuntamento è alle ore 16 al Teatro delle Sale, via de Macci 111. Il documentario andrà in onda sabato 15 dicembre sula canale 9.