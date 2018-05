8 maggio 2018- 14:41 Tv: giovedì finale di 'The Voice', i 4 talenti fra inediti e duetti con i coach

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - E' tutto pronto per l’ultima sfida del Gran Finale live di 'The Voice of Italy 2018' giovedì su Rai2. Lo studio Mecenate 2000 a Milano è stato rinnovato e ampliato per accogliere l’orchestra che accompagnerà le esibizioni dei quattro finalisti e i ballerini che animeranno l’ultimo appuntamento del talent, in diretta su Rai2 e Radio2 giovedì 10 maggio dalle 21.20. I coach Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, i loro quattro finalisti e il conduttore Costantino della Gherardesca saranno i protagonisti di tre ore di diretta tv e radio. A sfidarsi saranno i quattro talenti arrivati in finale: Maryam Tancredi, 19 anni da Napoli con il team Al Bano, Beatrice Pezzini 20 anni da Verona del team J- Ax, Asia Sagripanti, 19 anni da Pordenone con il team Francesco Renga, e Andrea Butturini, 23 anni da Brescia con il team Cristina Scabbia. Ma a scegliere il vincitore sarà il pubblico a casa che, con il televoto, potrà decidere chi si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music Italia. "Abbiamo intercettato molti talenti interessanti e dato loro un’opportunità importante", ha detto Andrea Fabiano, direttore di Rai2, presentando a Milano la finale del programma. "Sono molto contento di questa edizione di 'The Voice' che ha prodotto ascolti molto interessanti per la rete, con il 9,5% di share, un risultato di gran lunga superiore al risultato medio della rete e che ne fa il programma di prima serata più visto su Rai2". E anche la scelta di realizzare un programma "più corto e compatto, con quattro ore in meno di trasmesso finora, è stata coraggiosa e un po’ in controtendenza, ma ci ha premiato", ha spiegato Fabiano. Partiti in 100, gli aspiranti concorrenti hanno affrontato 4 'Blind Auditions' per ritrovarsi in 48, dodici per team, e sfidarsi nei 'Knock Out' e infine, rimasti in 16, quattro per squadra, nella 'Battle', dove J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno scelto l’unico rappresentante della propria squadra da portare alla finalissima. "Scegliere dodici talenti ed eliminarne undici è stata la cosa più dolorosa", ha detto Al Bano. "Per questo ho deciso che farò un album con i miei dodici talenti". In ogni caso "non pensavo di divertirmi così tanto nella mia esperienza da coach. Mi ha fatto bene anche moralmente in questo periodo difficile".