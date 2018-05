8 maggio 2018- 14:41 Tv: giovedì finale di 'The Voice', i 4 talenti fra inediti e duetti con i coach (2)

(AdnKronos) - L’ultimo atto live del programma vedrà ospiti Mihail che, con il suo singolo di debutto 'Who You Are', è attualmente al numero uno della classifica airplay di EarOne, e la giovane cantautrice canadese Betta Lemme che duetterà coi finalisti nella sua hit 'Bambola'. Un opening sulle note di 'Wake Me Up', tributo al dj svedese Avicii, aprirà la serata, che vedrà i finalisti esibirsi in duetti con il proprio coach, in interpretazioni di cover e nella proposta del loro brano inedito. Francesco Renga si è detto "molto felice del percorso fatto: è stato molto difficile scegliere il talento, ma l’ho cercato con il cuore e in Asia ho trovato un talento a tutto tondo". Orgogliosa del suo talento anche Cristina Scabbia. "Ho scelto Andrea perché mi ha dato un’emozione", ha spiegato. E parlando del suo apprezzamento da parte del pubblico del programma la cantante ha detto di aver "imparato tantissimo. E spero di aver lasciato qualcosa. Sono contenta di essere piaciuta, sono uscita come sono veramente e se sono piaciuta, bene così". Per J-Ax è stato "un piacere lavorare con tre persone simpaticissime che mi hanno regalato delle belle emozioni. Non ci siamo dati addosso e ci sono stati solo piccoli screzi. Il mio talento si è fatto strada nel mio cuore con tutte le sfide che ha vinto".La valutazione delle loro performance e, quindi, la loro permanenza in gara, è lasciata al verdetto del televoto. I quattro brani inediti dei finalisti, 'Arriverà l’estate' di Beatrice Pezzini, 'Gravità' di Asia Sagripanti, 'Una buona idea' di Maryam Tancredi e 'La risposta' di Andrea Butturini, sono disponibili per il download e lo streaming su tutte le piattaforme digitali. Sul canale YouTube ufficiale di The Voice of Italy www.youtube.com/user/thevoiceufficiale si possono anche vedere le quattro video-presentazioni dei finalisti. Il video che risulterà più visualizzato farà assegnare un bonus, valido per la classifica del primo televoto di giovedì prossimo.