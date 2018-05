8 maggio 2018- 14:41 Tv: giovedì finale di 'The Voice', i 4 talenti fra inediti e duetti con i coach (3)

(AdnKronos) - Per votare bisogna chiamare il numero 894.424 da telefono fisso e seguire le istruzioni o inviare un sms con il codice al 478.478.4 al costo massimo di 0,51 euro per ogni voto espresso. Vengono addebitati soltanto i voti validi. È possibile esprimere massimo cinque voti per sessione. Dopo due mesi di partecipazione dell’audience digitale a 'The Voice of Italy 2018', che lo ha portato a essere sempre al primo posto dei trend topic del giovedì sera, affermandosi come il programma più commentato su twitter per l'intera giornata, la finale live vedrà attiva in studio a Milano una postazione web guidata da Melissa Greta Marchetto, affiancata da famosi youtuber che saranno un megafono degli umori, apprezzamenti e contestazioni del mondo digitale, web e social.E Rai Radio2, la radio ufficiale della quinta edizione di 'The Voice of Italy', sarà protagonista anche della finale del programma di Rai2 con 'The Voice of Radio2'. Il filo diretto con il popolo della radio in tutte le fasi del talent show si trasferirà negli studi di Milano con un team di esperti. Gino Castaldo, Ema Stokholma, Lory del Santo, Max Cervelli e Claudio Di Biagio, accenderanno i riflettori sui retroscena e le curiosità che la tv non mostra.