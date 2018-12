10 dicembre 2018- 15:30 Tv: 'Guarda...stupisci' su Rai2, Arbore insegna l'umorismo ai millennials (2)

(AdnKronos) - Il maestro Arbore insieme allo 'scaramantico' Frassica e ad Andrea Delogu - "Sono felicissima di far parte della famiglia, mi hanno insegnato cosa vuol dire fare ridere senza essere volgari" - si muovono all'interno di un''aula a mare', un omaggio al Golfo ma anche il ricordo di un passato di emigrazione. "C'è il ricorso a una Napoli classica - c'è una statua di San Gennaro, le luminarie delle feste, le ceramiche di Vietri, l'omaggio a Totò - un'immagine da cartolina che è stata snobbata per tanti anni. C'è la Napoli che si aspettano fino a Bergamo, girando trovo gente entusiasta del Nord che si sta godendo la città, finalmente come se l’aspettava, la Napoli della luce contro la Napoli della camorra". Nell'aula intitolata a Totò ci sono veri studenti "di varie discipline dello spettacolo" che assistono e partecipano allo show con la musica dal vivo dell'Orchestra Italiana. Il programma di Renzo Arbore, Nino Frassica e Ugo Porcelli insieme a Gino Aveta e Giovanna Ciorciolini, vede alla regia Luca Nannini. "L'intrattenimento - spiega Arbore - è un po' in crisi, mancano nostri format, mancano gli umoristi improvvisatori. In questo momento storico c'è una televisione di bisticci, ma prima o poi tornerà una tv elegante non volgare e non urlante. C'è una dittatura dell'ascolto, ci sono trasmissioni premiate dall'auditel dove di qualità non ce n'è molta, io ho sempre cercato di fare programmi da amare prima che fare grandi numeri e auspico che si torni a un indice di affezione".