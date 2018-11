15 novembre 2018- 15:36 Tv: 'Il ristorante degli chef' il nuovo show culinario da martedì su Rai2

Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Un cooking show che prova a rompere gli schemi dei programmi tradizionali mettendo al centro la cucina, oltre a chef stellati, vip e un meccanismo di gioco pieno di imprevisti. E' questa la ricetta di 'Il ristorante degli chef' in onda martedì 20 novembre alle 21.20 su Rai2. La sfida, che mescola talent e reality, vede protagonisti dieci aspiranti chef, concorrenti amatoriali e con la passione per la cucina pronti a cambiare vita. Al loro fianco Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì che li guideranno e giudicheranno in studio e nelle fasi di amministrazione del locale e nelle scelte per soddisfare i propri avventori, tra i quali molti volti noti dello spettacolo. "E' un programma che calza a pennello nella nuova Rai2 - spiega in conferenza stampa a Milano, il direttore della rete Andrea Fabiano -. L'abbiamo scelto per la capacità di attirare un pubblico più giovane, attivo e curioso; per l'estrema versatilità del format, ma anche perché mostra come lavorare in squadra e questo incarna il nostro spirito". In una tv generalista "è una scommessa", all'interno di una rete che a questo punto della stagione "ci ha regalato grandi soddisfazioni, pur in un autunno complicato in cui i concorrenti hanno affilato le lame. Le risorse del budget sono state pesantemente ridotte, noi ci siamo spinti a essere molto ingegnosi e mettere in campo tante novità". Il programma vedrà protagonisti della prima puntata 80 concorrenti che avranno l'occasione di presentare le loro specialità davanti ai giudizio insindacabile dei tre chef. Alla fine in dieci accederanno alla seconda puntata e solo per loro si apriranno le porte del ristorante. Il programma si divide tra l'arena di gioco e la cucina di un ristorante: i migliori piatti realizzati dai concorrenti e premiati dai giudici serviranno per scegliere chi sarà il capo brigata o chi deve lasciare la sfida.