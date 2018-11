15 novembre 2018- 15:36 Tv: 'Il ristorante degli chef' il nuovo show culinario da martedì su Rai2 (2)

(AdnKronos) - Le cucine sono gestite direttamente dai concorrenti su un menù a tema assegnato dai tre padroni di casa. Le due brigate, sotto la supervisione di uno due giudici che in puntata è executive chef, deve soddisfare il palato di oltre 40 commentali, tra persone comuni e volti noti come Sandra Milo, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Fabio Troiano e Samuela Sardo. Le tre stelle andranno solo al gruppo vincente: una assegnata dai clienti, una dal tavolo di esperti e una dai giudici. Il capo brigata vincente passerà di diritto alla puntata successiva e sceglierà l'assistente migliore rendendolo immune dalle successive prove. I concorrenti rimasti, invece, avranno ancora due occasioni per salvarsi dall'eliminazione: una prova di abilità, al termine della quale il vincitore avrà un vantaggio per la sfida finale. Nella finalissima le stelle da conquistare saranno sette, tra gli ospiti anche un nome di eccellenza della cucina. In palio per il vincitore la possibilità di formarsi nella scuola internazionale di cucina italiana Alma.Il programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Nonpanic è il primo adattamento in Europa: 'Il ristorante degli chef' è la versione italiana di 'Kitchen owners - Duenos de la Cocina' prodotto e distribuito dall'argentina Telefe. "E' una delle nostre novità del palinsesto autunnale - sottolinea il direttore di Rai 2, Fabiano -. I risultati ci stanno premiando molto bene, dalle vette di ascolti per la pallavolo, alle fiction come Coliandro e Rocco Schiavone. L'obiettivo è di crescere ancora e andare oltre i risultati dello scorso anno".