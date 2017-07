TV: LAUDADIO, BOCCI E VIDEOSELFIE PER PAPA FRANCESCO IN NUOVA STAGIONE TV2000

13 luglio 2017- 17:09

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Oltre 80 produzioni, il 70% delle quali autoprodotto, grande cinema con oltre 150 film, prime visioni, dirette degli eventi con il Papa e nuovi programmi, da 'Caro, virgola' con i video-selfie per Francesco ed altri personaggi famosi a 'Missione possibile', con l’ex inviato di Striscia Max Laudadio alla scoperta di quattro periferie del mondo. E poi 'Segreti, i misteri della storia' condotto dall’attore Cesare Bocci e i 'Ritratti di coraggio' con Paola Saluzzi, ma anche 'Italiani anche noi', scuola di lingua per stranieri con lo scrittore Eraldo Affinati e 'Happy', su come essere diversi e vivere felici di Chiara Salvo, autrice del programma 'Kemioamiche'. Queste alcune delle novità per la stagione 2017/2018 di Tv2000, l'emittente della Cei che incrementa l’offerta televisiva proponendo un palinsesto rinnovato. La presentazione ufficiale stamattina, a Milano, al Museo diocesano. Per l’occasione l’emittente della Cei istituisce anche un premio speciale all’interno del concorso internazionale per filmakers, 'The 48 Hour Film Project': "Tre anni fa - spiega il direttore di Rete di Tv2000 e InBlu Radio, Paolo Ruffini - abbiamo raccontato un progetto. Quel progetto oggi è una realtà dinamica, che cresce. È una tv. È una radio. È una galassia social. È un’offerta multimediale di qualità in un universo spesso senza qualità. È un insieme di programmi. È una squadra di persone che li pensano, che li fanno. E una platea sempre più attiva che li guarda, o che li ascolta, interagendo con noi. Siamo un cantiere aperto". "Sono tanti - aggiunge Ruffini - i programmi che presentiamo in questa nuova stagione. Li accomuna tutti la volontà di essere piantati nel nostro tempo con un'idea di senso. In questi anni Tv2000 e inBlu Radio hanno scelto il mare aperto, senza complessi di inferiorità, senza paura di confrontare la nostra qualità con quella degli altri".