TV: LAUDADIO, BOCCI E VIDEOSELFIE PER PAPA FRANCESCO IN NUOVA STAGIONE TV2000 (2)

13 luglio 2017- 17:10

(AdnKronos) - Ruffini sottolinea poi che il bacino di utenza può contare su "tre milioni di contatti ogni giorno. Centomila persone in media connesse con noi in ogni momento della giornata, 0,82% di share nella giornata: Tv2000 - dice - è una delle 20 tv più viste in Italia. Tre anni fa avevamo chiesto di crederci. Oggi possiamo dire che quella fiducia non è stata mal riposta. Siamo una squadra che crede in quello che fa. E che fa quello in cui crede. Che cerca lo share non come un numero da esibire, ma come incontro, condivisione profonda fra persone". Questa, prosegue, è "la nostra grandezza". Questa è "la nostra differenza". E "questo è ciò che fa la differenza, fra ciò che ha senso e ciò che non lo ha". Tv2000 e inBlu Radio, sottolinea, "non sono una tv e una radio di nicchia. Tv2000 non è una tv per pochi. È una tv per tutti. È nata su una scommessa: dimostrare che un’altra tv è possibile. C’è già. È unica? In un certo senso sì. È unica. Per questo come claim di questo nuovo anno, puntando sul numero del nostro canale, abbiamo scelto di fare il verso ad un detto popolare: di 28 ce ne è uno".