TV: LAUDADIO, BOCCI E VIDEOSELFIE PER PAPA FRANCESCO IN NUOVA STAGIONE TV2000 (3)

13 luglio 2017- 17:10

(AdnKronos) - Nella prossima stagione di Tv200, dunque, confermati i volti noti di Licia Colò che condurrà 'Il mondo insieme', Arianna Ciampoli che torna con 'Ci vediamo da Arianna', Michele La Ginestra con 'Il programma del secolo' e Giovanni Scifoni con 'Beati Voi/Tutti Santi'. Diverse anche le novità, con 'Credo per sempre', un programma sul matrimonio condotto dall’attrice Beatrice Fazi, 'Karamazov social club' di Andrea Monda e Saverio Simonelli, 'Alto/Fragile' di Franco Nembrini, 'Economia del Vangelo' con l’economista Luigino Bruni, 'La Santa Bellezza' con l’artista gesuita, Marko Ivan Rupnik, 'Padre Nostro' condotto dal cappellano del carcere di Padova don Marco Pozza, 'Tutti su per terra', programma per i bambini condotto da Giuseppe Pinetti, 'Le bambine di Calcutta crescono' del regista Andrea Salvadore e 'Oh my God 2.0', docureality con un gruppo di ragazzi di fede diversa inviati in Etiopia.Si rafforza, inoltre, l’informazione sotto la guida del direttore Lucio Brunelli. Tornano le tre edizioni del telegiornale: alle 12, alle 18.30 (con il Post, 5 minuti d’inchiesta e reportage) e alle 20.30 seguito alle 20.45 dalla storica rubrica Tgtg, una rassegna commentata dei titoli dei principali Tg italiani ed esteri. E poi la rassegna stampa alle 6.30 e Sport2000 ogni lunedì alle 19. Tra le nuove proposte il settimanale ‘Buone notizie’ con storie positive dall’Italia e dal mondo e 'Cous cous tv' rubrica d’approfondimento sul mondo arabo a cura di Laura Silvia Battaglia.