TV: LAUDADIO, BOCCI E VIDEOSELFIE PER PAPA FRANCESCO IN NUOVA STAGIONE TV2000 (4)

13 luglio 2017- 17:10

(AdnKronos) - Ai programmi si aggiunge la grande cineteca di Tv2000, con oltre 150 film: dal cinema d’altri tempi alle serie in costume con i 'period drama' della Bbc; dalle pellicole d’autore al cinema d’impegno civile. E poi i classici da collezione, lo sguardo della fede, il cinema sul lavoro in occasione della 48esima settimana sociale della Chiesa italiana. Tornano anche i film per tutta la famiglia e le telenovelas. Importanti prime visioni: 'I miserabili' di Josè Dayan con G. Depardieu, 'La forza del riscatto – Pride' di Sunu Gonera, 'Poveda' di Pablo Moreno, 'Teresa' Jorge Dorado, 'Luz de soledad' di Pablo Moreno, 'Due giorni, una notte' di Jean-Pierre Dardenne. Non manca la firma di grandi registi come Steven Soderbergh, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Jim Sheridan, Mike Leigh, Ken Loach, Stephen Frears, Roberto Rossellini, Damiano Damiani, Liliana Cavani, Otto Preminger, Ermanno Olmi, Alfred Hitchcock e Vittorio De Sica. Tra i documentari: 'Human' di Yann Arthurs-Bertrand un’impresa titanica con 2 mila interviste in 63 lingue, 'I manager di Dio' su come la regola benedettina possa essere utilizzata dagli uomini di comando di oggi, 'Le città invisibili', storie di accoglienza e integrazione possibile; 'Quando avevo sei anni ho ucciso un drago', la storia di Mika, una bimba di 6 anni malata di leucemia. Tornano 'C’è Spazio' il programma scientifico in prima serata condotto da Letizia Davoli e prodotto con il patrocinio della Agenzia spaziale europea e della Agenzia spaziale italiana, 'Bel tempo si spera', 'Il mio medico' e 'Buonasera dottore' unico programma di medicina in prima serata, 'Siamo Noi', 'Il Diario di Papa Francesco', 'Effetto Notte', 'Today', 'Attenti a lupo', 'Terza Pagina', 'Retroscena', 'Soul' e la produzione di carattere religioso come 'Il Rosario da Lourdes', 'La Santa Messa', 'L’Angelus', 'La Coroncina della Misericordia' e 'Sulla strada'. Confermati i volti storici: Lucia Ascione, Monica Di Loreto, Monica Mondo, Gabriella Facondo, Massimiliano Niccoli, Giuseppe Caporaso, Gennaro Ferrara, Andrea Sarubbi, Fabio Falzone e Michele Sciancalepore.