TV LOCALI: SIDDI, ACCELERARE ITER NUOVO REGOLAMENTO SU RIPARTIZIONE CONTRIBUTI

6 luglio 2017- 11:16

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - "Va dato atto ai governi Renzi e Gentiloni, e in particolare al sottosegretario Giacomelli e al ministro Lotti, di avere avviato la riforma complessiva del sistema radiotelevisivo locale partendo dalla istituzione del 'Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione'. Passaggio necessario per l’individuazione delle risorse da destinare al settore, che per il 2016 ammontano a 100 milioni di euro e, per il biennio 2017-18, a 125 mln in ragione di anno, considerando anche i 25 mln di credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali previsti con la recente approvazione della manovrina. Si tratta finalmente di un intervento importante e concreto. Ma non c’è più tempo da perdere". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Radio Televisioni, Franco Siddi, nel corso del suo intervento all'Assemblea annuale.È assolutamente necessario, aggiunge Siddi, "accelerare l’iter per l’approvazione del nuovo Regolamento che stabilisce i criteri di ripartizione ed erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive locali approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 marzo 2017. Occorre un regolamento che tenga conto anche dei suggerimenti forniti in modo unitario dalle Associazioni di categoria".