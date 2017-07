TV LOCALI: SIDDI (CRTV), CRISI SENZA FINE, IN 2008-15 PERDITE PER 210 MLN

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - "La crisi del settore televisivo locale non conosce fine. La raccolta pubblicitaria è letteralmente crollata, i ricavi totali sono passati da 647 milioni di euro in era analogica a 318 milioni di euro nel 2015. Dal 2008 al 2015 il settore ha accumulato perdite per oltre 210 milioni di euro, che hanno intaccato pesantemente il capitale sociale delle aziende e bruciato le ricapitalizzazioni effettuate dai soci negli anni". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Radio Televisioni, Franco Siddi, nel corso del suo intervento all'Assemblea annuale. Imprese televisive storiche, da nord a sud, rileva ancora Siddi, "hanno cessato l’attività, per liquidazione volontaria o, peggio, per fallimento. Stiamo perdendo quote di un patrimonio unico, di libertà e pluralismo, di presidio informativo del territorio, di conoscenze. Stiamo perdendo centinaia di professionisti, giornalisti, tecnici, amministrativi". Nonostante ciò, osserva il presidente, "ci sono ancora 70-80 emittenti locali che, con grandi sforzi economici, creano occupazione e forniscono un servizio informativo, di comunicazione, promozione e pubblica utilità sul territorio. Queste aziende proseguono il loro imprescindibile servizio di editori, in attesa di una seria riforma di sistema".