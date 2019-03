6 marzo 2019- 15:30 Tv: Mediobanca, Canone Rai il più basso d'Europa e Stato trattiene 340 mln

Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Nonostante il primato degli indici di ascolto, l'Italia ha il canone della tv pubblica più basso d'Europa. Nel 2018, i suoi 90 euro in bolletta si confrontano con i 210 euro della Germania, i 169,6 euro del Regno Unito e i 139 euro della Francia. In più, è il canone diminuito maggiormente negli ultimi anni: tra il 2013 e il 2018, è calato del 20,7%, quello tedesco del 2,7%. Il canone francese è aumentato del 6,1% e quello francese del 3,4%. E' quanto rileva l'Area Studi di Mediobanca nel suo Focus R&S sul settore tv. Dunque, il servizio pubblico italiano pesa molto meno sulle tasche dei contribuenti rispetto al resto d'Europa. Tuttavia, la quota del canone ordinario incassata dalla Rai nel 2017 è stata pari a circa l’83% del totale, ovvero 74,73 euro dei 90 euro pagati per ogni abbonamento. Lo Stato trattiene 15,27 euro tra la tassa di concessione e altre trattenute. Si tratta, calcola Mediobanca, di 340 milioni in termini assoluti.La percentuale dell'83% che arriva alla tv pubblica è di gran lunga inferiore a quella dei maggiori Paesi europei: Germania e Uk sono entrambi al 98% e la Francia al 96%.