6 marzo 2019- 15:31 Tv: Mediobanca, in 2018 La7 aumenta ancora share, Rai1 conferma primato

Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Nel 2017 e nel 2018 è saldo l'oligopolio di Rai e Mediaset per quanto riguarda le quote di ascolto nel giorno medio, mentre La7 prosegue il suo trend di crescita. Nel 2017, la Rai è sempre l’emittente più seguita dagli italiani, raggiungendo il 36,5% di quote di ascolto nel giorno medio. Seguono Mediaset (31,3%), Sky Italia (8,4%), Discovery Italia (6,9%) e La7 (3,4%). Nel 2018, secondo i calcoli dell'Area Studi di Mediobanca, si assiste a una leggera erosione per Rai (36,2) e Mediaset (31,2), mentre è La7 l'unico operatore ad aumentare le quote di ascolto, passando dal 3,4 al 4,2%. Il canale del gruppo Cairo è salito di 0,8 punti percentuali tra 2013 e 2018.Tra 2013 e 2017 il trend è lineare: cresce lo share dei canali di Sky Italia e Discovery Italia (rispettivamente +2,2 punti percentuali e +1,3 punti percentuali sul 2013) e dei canali tematici di Rai e Mediaset. Calano invece le quote di ascolto delle reti generaliste (-1,9 punti per Mediaset e -2,9 punti per Rai). Nel 2017 e nel 2018, Rai1 si conferma il canale più seguito dagli italiani nel giorno medio (16,7%), davanti a Canale 5 (15,6%). Rai3 (6,3%) scalza Rai2 (6,1%) ai piedi del podio. Rai3, tra l'altro, cresce anche nel 2018, salendo al 6,7%. Nel 2017, tra i canali specializzati brillano Rai YoYo (1,51%), Rai 4 (1,47%) e Real Time della scuderia Discovery (1,42%). Per quanto riguarda i telegiornali della sera, gli italiani sono ancora affezionati al Tg1 (24,3%), sempre saldamente in testa. Secondo e terzo posto sono occupati invece da TG5 (18,5%) e Tgr Regionali (11,7%). Nel 2017 complessivamente i quattro telegiornali serali del Gruppo Rai (incluso il Tgr) sono stati seguiti dal 54,1% della popolazione e i tre del Gruppo Mediaset dal 27,7%, confermando il ruolo primario dell’informazione televisiva.