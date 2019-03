6 marzo 2019- 15:30 Tv: Mediobanca, nel 2020 userà Internet una famiglia italiana su tre

Milano, 6 mar. (AdnKronos) - Nel 2020 la broadband tv, la televisione su Internet, diventerà una piattaforma fondamentale, con un balzo delle sue quote di mercato. Passerà dal 16% al 34%, a scapito del digitale terrestre, che scenderà dal 54% al 37%, e conquisterà quindi un italiano su tre. E' quanto si evince dal focus R&S sul settore tv dell'area studi di Mediobanca. All’interno del segmento pay tv, dove internet diventerà la prima piattaforma nel 2020 (passando dal 38% al 61% delle famiglie), i ricavi della Broadband Tv cresceranno dal 9% al 26% del totale. Internet eroderà non solo le quote di mercato, ma anche i ricavi dei tre maggiori operatori (Mediaset, Rai e Sky), che scenderanno sotto il 90% dei ricavi totali televisivi nazionali. Il segnale è l'aumento esponenziale degli abbonamenti a Video on Demand, le piattaforme a pagamento come Netflix, Prime Video, NowTv, TimVision: nel giugno 2018, hanno raggiunto i 5,2 milioni, con una crescita del 126% sul 2017.