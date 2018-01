TV: PER PIPPO BAUDO PREMIO ALLA CARRIERA DA UNIVERSITà E-CAMPUS

24 gennaio 2018- 19:42

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - "Questo premio significa che sono ancora qualcuno", dice Pippo Baudo ricevendo il premio alla carriera conferitogli dall’università e-Campus a Milano. Il presentatore è l’ospite d’eccezione dell’Ateneo in occasione dell’inaugurazione della nuova sede milanese. “Spero di meritarlo, spero che sia anche un augurio per fare altre cose e impegnarmi in altre esperienze. Faccio 59 anni di carriera e vorrei continuare", aggiunge. Nel corso della cerimonia Baudo ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, una delle più longeve della storia dello spettacolo italiano. “Da ragazzino sono salito su un palcoscenico e poi non sono mai sceso. Avevo fatto un patto coi miei di laurearmi e l’ho rispettato prendendo 110 e lode. Poi però sono andato a Roma per entrare nel mondo dello spettacolo e ci sono riuscito".