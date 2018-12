16 dicembre 2018- 11:09 Tv: Presta, grazie a Renzi, 'Firenze secondo me' grande risultato

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Grazie a Nove a per aver creduto in Firenze Secondo Me, a Matteo Renzi ed a tutti quelli che si sono adoperati per rendere possibile che #firenzesecondome fosse migliore risultato della giornata di Nove". Lo scrive Lucio Presta su twitter.