16 dicembre 2018- 11:33 Tv: Renzi, grazie a tutti per commenti a 'Firenze secondo me'

Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Buongiorno a tutti, grazie per i vostri messaggi! Sono in Cina per qualche ora, rientro domani per la legge di bilancio: non sono riuscito a rispondervi in tempo reale. Su #FirenzeSecondoMe grazie a tutti per i commenti, grazie davvero. Per chi se la fosse persa, la puntata è disponibile su http://bit.ly/FirenzeSecondoMe1". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "La proposta più bella e quella di chi suggerisce di fare anche una MilanoSecondoMe, una RomaSecondoMe, una NapoliSecondoMe. Sarebbe bellissimo, ovviamente condotti da personaggi che hanno una relazione speciale con queste città"."Firenze emoziona sempre e sono felice se sono riuscito ad accompagnarvi davanti al mistero di questa città. Sabato prossimo: i piccoli bambini degli Innocenti, la congiura dei Pazzi, la grande forza di Brunelleschi che rischia contro tutto e contro tutti, le porte del Paradiso. E molto altro. Più tardi postiamo due video di ieri sera per chi si fosse perso i Georgofili e il Cardellino. Buona domenica amici. E da domani si torna a parlare (anche) di politica", conclude.