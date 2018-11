25 novembre 2018- 18:03 Tv: Salvini, documentario su Milano come Renzi per Firenze? Non sarei in grado

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Non sono assolutamente in grado, mai preso una macchina da presa in vita mia, non saprei da dove cominciare...". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista all'Adnkronos, risponde a chi gli domanda se si presterebbe a girare un documentario sulla sua Milano, seguendo l'esempio dell'ex premier Matteo Renzi su Firenze.