TV: VELTRONI, CRITICHE A 'GOMORRA' COME QUELLE DI ANDREOTTI A 'LA PIOVRA'

10 dicembre 2017- 12:05

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Io non sono convinto che 'Gomorra' dia una rappresentazione che induce a comportamenti analoghi, perchè questa è una storia che ricordo sostenne Andreotti quando uscì 'La Piovra'", dicendo "così si dà l'idea che l'Italia sia, e poi anche altri hanno sostenuto la stessa cosa". Lo ha affermato Walter Veltroni, ospite con Gigi Proietti ad un dibattito nell'ambito della manifestazione 'Più libri, più liberi'."Il problema -ha aggiunto l'ex sindaco di Roma- è la camorra non 'Gomorra', la camorra c'è, padroneggia, una parte consistente anche nel territorio di questa nostra città purtroppo. 'Gomorra' la racconta, come 'La piovra' raccontava la mafia, non è che possiamo operare la censura su questa condizione, nella quale centinaia di migliaia di cittadini del nostro Paese si trovano, di sottomissione al potere criminale"."Quindi -ha concluso Veltroni- la discussione può essere di carattere estetico-artistico, ma non è che si può immaginare che la cultura, il cinema, la televisione possano smettere di raccontare".