TWITTER: PRIMO UTILE DI SEMPRE NEL QUARTO TRIMESTRE, RICAVI 2017 -3%

8 febbraio 2018- 16:04

Milano, 8 feb. (AdnKronos) - Twitter, la piattaforma social di micro-blogging, registra il primo utile della sua storia nel quarto trimestre del 2017, torna alla crescita dei ricavi e batte le stime degli analisti. Il risultato dell'ultimo trimestre è positivo per 91 mln di dollari contro una perdita di 167 mln lo scorso anno e l'ebitda adjusted ammonta a 308 mln. Nel quarto trimestre, i ricavi sono saliti del 2% a 731 mln, mentre le stime degli analisti si aggiravano intorno ai 686 mln.I risultati fanno ben sperare per il 2018, mentre l'intero esercizio 2017 mostra ancora una certa debolezza: i ricavi sono scesi del 3% a 2,4 mld, la perdita è stata di 108 mln di dollari, ma in deciso miglioramento rispetto ai 457 mln del 2016. "Sono orgoglioso dei progressi costanti fatti nel 2017 e fiducioso del cammino che abbiamo davanti", ha detto il ceo di Twitter, Jack Dorsey. Gli utenti attivi giornalieri sono cresciuti del 12% nel quarto trimestre su base annuale, mentre gli utenti attivi mensili hanno raggiunto in tutto i 330 milioni.