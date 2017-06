ù

11 giugno 2017- 11:42

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "A fronte di un partito, il nostro, che da mesi si è messo a disposizione per la creazione di una legge elettorale equilibrata e condivisa da tutti, questa settimana i nodi su questa legislatura sono venuti al pettine". Lo dichiara Renato Schifani di Fi. "Pd e Movimento cinque stelle continuano a essere attraversati da profonde crisi di identità interne che non le rendono forze politiche credibili ogni qual volta si deve fare un accordo. Tra franchi tiratori del Pd e deputati grillini che credono di far parte di un gioco, si è consumata una bruttissima pagina della storia politica italiana". "Non tutto è perso però. Renzi dice che non ci sono più i margini di un accordo. Noi siamo convinti che se i deputati Pd fanno pace al loro interno, con un paziente lavoro in Commissione, si può trovare una formula che soddisfi tutti”, conclude.